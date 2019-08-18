شكرا لقرائتكم إنبي يلتقى مع بنى سويف ودياً استعداد للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يلتقى اليوم إنبى بقيادة على ماهر مع بنى سويف، فى أولى وديات البترولى خلال فترة الإعداد الأخيرة للنسخة القادمة من بطولة الدورى الممتاز، بعدما حدد الجهاز الفنى للفريق البترولى مواعيد المباريات الودية فى فترة الإعداد الأخيرة.

من المقرر، أن يخوض إنبى مباراته الودية الأولى اليوم أمام بنى سويف ويليها مباراة ودية أخرى مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل، ثم يخرج لمواجهة المصرى البورسعيدى فى مباراة ودية الخميس المقبل، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، ثم يلتقى الفريق البترولى نظيره الإسماعيلى وديًا يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجارى.

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كما يخوض فريق إنبى مباراة ودية مع فريق الذيد الإماراتى والمحدد لها يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجارى، ثم يخوض مباراة ودية أخرى مع طلائع الجيش، على ملعب الأخير، يوم الخميس الموافق 29 من الشهر نفسه، فيما قرر الجهاز الفنى للفريق البترولى خوض ثلاث مباريات ودية على ستاد برج العرب، أيام الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر المقبل، والخميس، الموافق 9 من الشهر ذاته، وأخيرًا يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد أطراف المباريات الثلاث لاحقًا.

ويسعى الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر لتجهيز اللاعبين جيدًا قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد، لتقديم نتائج جيدة وتجنب ما حدث للفريق البترولى فى الموسم المنقضى وصراعه على البقاء فى الدورى حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.