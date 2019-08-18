ميتشو يصل القلعة البيضاء خلال ساعات لتوقيع العقود...

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جدة - عمرو شويل
من المقرر، أن يتواجد طارق يحيى، فى الجهاز الفنى الجديد للزمالك، حيث سيتولى منصب المدرب العام وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيكون أيمن حافظ مديرًا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض، فيما سيصطحب الصربى ميتشو، مدربان مساعدان على أقصى تقدير فى الجهاز الفنى المعاون له إحداهما سيكون فنى والأخر مدربًا لحراس المرمى، وفى هذه الحالة سيرحل أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الأبيض الحالى عن الفريق الأول، وسيعرض عليه مسئولى الزمالك مهمة الإشراف على حراس المرمى بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة، على أن يتم حسم هذا الملف بشكل نهائى بعد وصول المدير الفنى الصربى إلى القاهرة فيما ضمن أنطونيو مدرب الأحمال الحالى استمراره ضمن جهاز ميتشو.
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