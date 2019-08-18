شكرا لقرائتكم ميتشو يصل القلعة البيضاء خلال ساعات لتوقيع العقود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يستقبل مسئولو الزمالك، الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض، خلال الساعات المقبلة، فى القاهرة، تمهيدًا لتوقيع عقود توليه قيادة الفريق الأبيض، رسميًا، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس النادى، إسناد المهمة له خلفًا لطارق يحيى، الذى تولى المهمة الفنية بصفة مؤقتة خلال مباراة الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الأبيض بسباعية دون رد.

من المقرر، أن يتواجد طارق يحيى، فى الجهاز الفنى الجديد للزمالك، حيث سيتولى منصب المدرب العام وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيكون أيمن حافظ مديرًا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض، فيما سيصطحب الصربى ميتشو، مدربان مساعدان على أقصى تقدير فى الجهاز الفنى المعاون له إحداهما سيكون فنى والأخر مدربًا لحراس المرمى، وفى هذه الحالة سيرحل أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الأبيض الحالى عن الفريق الأول، وسيعرض عليه مسئولى الزمالك مهمة الإشراف على حراس المرمى بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة، على أن يتم حسم هذا الملف بشكل نهائى بعد وصول المدير الفنى الصربى إلى القاهرة فيما ضمن أنطونيو مدرب الأحمال الحالى استمراره ضمن جهاز ميتشو.