كتب ـ عمرو هلال
قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، إن فريقه اهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة، معبرًا عن حزنه الشديد بعد توديع فريقه لبطولة كأس مصر أمام بيراميدز.
وأكد "لاسارتي"، خلال المؤتمر الصحفي الذى أعقب المباراة، أنه لا يري عدم...
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي: النادي لم يلبي طلباتي.. ولا أفكر في الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.