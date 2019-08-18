مدرب الأهلي: النادي لم يلبي طلباتي.. ولا أفكر في الاستقالة

كتب ـ عمرو هلال

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، إن فريقه اهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة، معبرًا عن حزنه الشديد بعد توديع فريقه لبطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

وأكد "لاسارتي"، خلال المؤتمر الصحفي الذى أعقب المباراة، أنه لا يري عدم...