بعد خسارة الأهلي وخروجه من الكأس ... عمرو أديب: بيراميدز أصبح عقدة الأهلي

الموجز

قال الإعلامي عمرو أديب بعد الخسارة التي تعرض لها النادي الأهلي أمام بيراميدز، بنتيجة 1/0 خلال مباراة دور الـ16 بكأس مصر : يبدو أن بيراميدز أصبح عقدة للنادي الأهلي .

وتابع " اديب " خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "طبعًا كل الأهلاوية بيتكلموا عن تحكيم جهاد جريشة، إنما في حقيقة الأمر الأهلي لم يلعب بشكل جيد", وهناك علامة استفهام كبيرة على أزارو وحسين الشحات؟.