الموجز
قال الإعلامي عمرو أديب بعد الخسارة التي تعرض لها النادي الأهلي أمام بيراميدز، بنتيجة 1/0 خلال مباراة دور الـ16 بكأس مصر : يبدو أن بيراميدز أصبح عقدة للنادي الأهلي .
وتابع " اديب " خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "طبعًا كل الأهلاوية بيتكلموا عن تحكيم جهاد جريشة، إنما في حقيقة الأمر الأهلي لم يلعب بشكل جيد", وهناك علامة استفهام كبيرة على أزارو وحسين الشحات؟.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارة الأهلي وخروجه من الكأس ... عمرو أديب: بيراميدز أصبح عقدة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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