النشرة الرياضية| بيراميدز يُقصى الأهلي من الكأس.. ومصر إلى نهائي مونديال اليد للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السيت الموافق 17 أغسطس 2019.

الهزيمة الثانية.. تريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا أمام بورنموث

خسر أستون فيلا على أرضه أمام ضيفه بورنموث بنتيجة (2-1) مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-20).

بالفيديو.. صلاح يشارك وماني يتألق.. ليفربول يهزم طموح ساوثهامبتون

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا بهدفين مقابل هدف أمام فريق ساوثهامبتون في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي.

لاتسيو يستهدف "إبراهيموفيتش المصري"

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي لاتسيو الإيطالي بضم الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سجّل يا تاريخ.. مصر إلى نهائي مونديال اليد للناشئين

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تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على البرتغال في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بمقدونيا بنتيجة 41-36.

أوناجم يصل القاهرة وينتظم في تدريبات الزمالك الأحد

وصل المغربي محمد أوناجم جناح فريق الزمالك إلى القاهرة ، مساء اليوم السبت، ، قادما من المغرب بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها في الفترة الماضية.

بيراميدز يرسخ العقدة ويُقصى الأهلي من كأس مصر

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبًا على الأهلي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء بدور الـ 16 بكأس مصر، في اللقاء الذي احتضنه ملعب برج العرب.

علي عيد ومحمد عبدالرحمن يحققان ذهبيتين لمصر في الجودو بدورة الألعاب الإفريقية

حقق الثنائي علي عبد المعطي ومحمد عبدالرحمن، لاعبا المنتخب الوطني للجودو، أول ميداليتين ذهبيتين لمصر في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

ركلات الترجيح تهدي الصفاقسي كأس تونس

تُوج فريق الصفاقسي بكأس تونس بعد فوزه على النجم الساحلي بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس مساء السبت.