تصريحات السبت| آل الشيخ يعلق على هزيمة الأهلي.. وميتشو يرد لمصراوي على الاتهامات الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 17 أغسطس 2019.

دونجا: درسنا نقاط ضعف الأهلي جيدًا.. وهدفنا كل البطولات

أكد نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أن فريقه خاض مواجهته أمام الأهلي بكل تركيز، واستطاعوا الفوز في نهاية اللقاء.

ماذا قال تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي من بيراميدز؟

قدّم تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التهنئة لفريق بيراميدز عقب الفوز على الأهلي.

عمر جابر بعد إقصاء الأهلي: نريد تعويض الدوري بالكأس

أكد عمر جابر، لاعب بيراميدز، أن الفريق يستهدف تعويض خسارة لقب الدوري (2018-19) بحصد لقب بطولة كأس مصر، بعد احتلال المركز الثالث في النسخة الماضية من المسابقة المحلية.

لاسارتي يتحدث عن أسباب الخسارة أمام بيراميدز

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أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، أنه فريقه كان الأفضل خلال شوط المباراة أمام بيراميدز بكأس مصر، رغم تعرضه للخسارة مع نهاية المباراة.

مدرب الزمالك.. ميتشو يرد لمصراوي على الاتهامات الجنسية

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي، أنه يتعرض لحملة تشويه في جنوب إفريقيا.

ديسابر: فاجئت الأهلي.. ونجحنا في إيقاف معلول "الخطير"

أكد الفرنسي سيباستيان دياسبر المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه وضع خطة لمفاجأة الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وكيل دياز يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة مفاوضات الأهلي مع موكله

نفي محمد حبشي وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني رامون دياز دخول الأهلي في مفاوضات مع مدربه لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للنادي الأحمر.

بالفيديو.. محمد صلاح يتهم رئيس نادي مصر بـ"الخيانة"

انتقد محمد صلاح، المدير الفني السابق لنادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، تصرفات رئيس النادي واتهمه بالخيانة.