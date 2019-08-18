محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا عن أهم المباريات بمختلف البطولات والمقرر أن تقام اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019. الدوري الإنجليزي تشيلسي × ليستر سيتي - الموعد 17:30 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 2 HD. Advertisements الدوري الإسباني أتليتكو مدريد× خيتافي - الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 3 HD. الدوري البرتغالي سبورتنج لشبونة × سبورتنج براجا - الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة Sport TV 1.

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كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الأحد.. لقاء ناري في البريمير ليج.. و"كوكا" أمام مهمة صعبة بالدوري البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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