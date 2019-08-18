خشبة يوضح أسباب تراجع الأهلي.. ويرشح المدرب الأنسب لقيادة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فسر هادي خشبة، مدير الكرة السابق بنادي بيراميدز، سبب تراجع أداء الأهلي خلال الفترة الماضية وخروجه من كأس مصر على يد بيراميدز، لعدم وجود مدير فني قوي.

وتأهل بيراميدز على حساب الأهلي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مرحلة دور الـ16، على استاد الجيش ببرج العرب.

ويلتقي بيراميدز في دور الثمانية من عمر المسابقة فريق حرس الحدود في 28 أغسطس الجاري.

وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كافة البطولات.

وقال خشبة في تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت:" نشوة الفوز بالدوري مع مارتن لاسارتي طولت، ورد فعله على الصحفيين بعد مواجهة بيراميدز لم يعجبني".

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وأضاف:" فرحة الأهلي بالدوري بسبب أن الفريق كان قادم من بعيد، ومن حقهم الاحتفال بالدوري لكن لابد ألا تطول المدة".

وتابع:" الاحتفال بالدوري يجب أن يكون خلال 3 ايام بعد ذلك البطولة تكون في المتحف ولا يجوز ذكرها بعد شهر".

وأوضح، أن تصريحات لاسارتي بعد مواجهة بيراميدز كانت غير موفقة، والحكم عليه كمدرب مفترض أن يكون أصبح واضح للجميع.

وأشار إلى أن استقدم المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للهلال السعودي، سيكون اختيار غير موفق للفريق الأحمر.

وأتم خشبة تصريحاته:" لاسارتي سيكون اختيار غير موفق لأسباب فنية، والمدرب وادي دجلة سيكون مناسب جدا أو مدرب مصري".