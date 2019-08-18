رياضة | عاجل.. مجلس الأهلي يقرر بالإجماع إقالة لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الأهلي يقرر بالإجماع إقالة لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، على إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي من منصبه كمدير فني لفريق النادي الأهلي، عقب الخروج من بطولة كأس مصر.

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وتواصل مسئولو الأهلي مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب وقاموا بإبلاغه بقرار المجلس، مطالبين إياه بسرعة اتخاذ قرار إقالة لاسارتي بعد إخفاقه في كأس مصر.

وتعد الساعات القادمة حاسمة في مصير مارتن لاسارتي، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من مغادرة القلعة الحمراء، والتعاقد مع بديل له.