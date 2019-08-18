رياضة | نبأ سار لجماهير برشلونة قبل لقاء ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبأ سار لجماهير برشلونة قبل لقاء ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي لخوض مباراة قوية ضد ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الاسباني مساء يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الأحد أنه يمكن للأرجنتيني ليونيل ميسي أن يُستدعى لمباراة ريال بيتيس لكن لويس سواريز مستبعد بشكل مؤكد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن ميسي وسواريز عانوا من نفس الإصابات وبعض المصادر تقول إن الأوروجواياني سيغيب لمدة شهر.

وكان ميسي قد غاب عن لقاء أتلتيك بلباو الماضي الذي انتهى بخسارة برشلونة بهدف نظيف بينما سواريز شارك وخرج مصاباً من المباراة.