رياضة | لومالا عبده لـ"الخليج 365 الرياضي" : حققنا فوز رائع على الأهلي.. والقادم أفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لومالا عبده لـ"الخليج 365 الرياضي" : حققنا فوز رائع على الأهلي.. والقادم أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى النجم الأوغندي لومالا لاعب فريق بيراميدز، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي أمس بهدف نظيف، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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وقال لومالا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":"انتصار رائع في بداية المشوار على فريق كبير، وشكرا لكل من دعمنا وشكرا للجماهير التي تابعت المباراة، وسنواصل القتال في القادم".

وقدم لومالا عبده مباراة مميزة في الظهور الأول له مع بيراميدز محليا.