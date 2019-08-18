رياضة | خالد الغندور: إقالة "لاسارتي" من تدريب الأهلي.. و"يوسف" مدربا مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور: إقالة "لاسارتي" من تدريب الأهلي.. و"يوسف" مدربا مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي خالد الغندور، عن اتخاذ مسئولي الأهلي قرارا بشأن إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وتكليف "محمد يوسف بقيادة الفريق مؤقتآ لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" إقالة "لاسارتي" من تدريب الأهلي وتكليف "محمد يوسف بقيادة الفريق مؤقتآ لحين التعاقد مع مدير فني جديد".

وكان الأهلي قد خسر بالأمس بهدف نظيف أمام بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.