رياضة | كيف سيكون نادي برشلونة بعد ليونيل ميسي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيكون نادي برشلونة بعد ليونيل ميسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي برشلونة في فخ الهزيمة أمام أتلتيك بلباو مساء الجمعة بنتيجة هدف دون مقابل حيث فشل البارسا كثيراً بدون وجود ليونيل ميسي الذي غاب عن اللقاء للإصابة.

وقال الإعلامي الإسباني مارتينيز عبر إذاعة "أوندا سيرو" أنه حان الآن وقت التفكير كيف سيكون برشلونه بعد ليونيل ميسي، يجب دراسة ذلك من الآن.

وخاض فالفيردي مباراته ضد أتلتيك بلباو بدون ميسي معتمداً على الثلاثي الأمامي "لويس سواريز وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي" ولسوء الحظ تعرض الأوروجوياني للإصابة.

وكانت إدارة نادي برشلونة قد دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في باريس سان جيرمان من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.