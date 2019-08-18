رياضة | بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن خليفة "لاسارتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن خليفة "لاسارتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسئولو النادي الأهلي خطاً من المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، من أجل تولي المهمة الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي اقترب من الرحيل عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدف والخروج من كأس مصر أمس السبت.

وقام رامون دياز ونجله الذي يعمل معه كمساعد مدرب بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي، مما يؤكد أن هناك مفاوضات قوية بين الفريقين.

ويعد رامون دياز المرشح الأبرز لخلافة لاسارتي في الأهلي، خاصة وأنه كان قريبا في الموسم الماضي من قيادة الفريق، قبل أن يتولى تدريب اتحاد جدة.

يذكر أن دياز رفض تولي المهمة الفنية للزمالك، بسبب الشروط التي اشترطها للموافقة على تدريب الأبيض.