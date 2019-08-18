رياضة | صحيفة فرنسية تكشف تطورات جديدة في عملية انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية تكشف تطورات جديدة في عملية انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيعود إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأن نيمار مازال مقتنعًا بأنه سيغادر باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الحالي من أجل العودة من جديد إلى الفريق الكتالوني.
وأضافت الصحيفة قائلة :" سيعود برشلونة إلى باريس لمحاولة اتمام عملية انتقال البرازيلي لصفوف البلوجرانا خلال الفترة الحالية".