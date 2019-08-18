رياضة | جوارديولا يكشف ما قاله أثناء تعنيفه لـ"أجويرو"

كشف بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي عن تفاصيل لقطة "تعنيفه" للاعب فريقه سيرخيو أجويرو أثناء تبديله في مباراة توتنهام.

وكان نادي مانشستر سيتي قد تعادل مع توتنهام بهدفين مقابل مثلهما في مباراة الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز مساء السبت.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية: "أجويرو؟ لا يوجد شيء إنه كان يظن إنني مُنزعج منه بعد استقبال الهدف الثاني لقد تحدثنا بعد المباراة وأنا أحبه كثير كلاعب".

وتابع حديثه: "لعبنا بشكل مُذهل، وقدمنا واحدة من أفضل المباريات لنا ولكن لسوء الحظ لم نتمن من الفوز، سنواجه الكثير مثل هذه المواقف خلال الموسم يجب أن نكون على استعداد، سوف نتعافى ونستعد للمباراة القادمة".

وعن إلغاء الهدف، قال بيب: "لقد حدث لنا مثل هذا الموقف في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وأمام نفس الخصم أيضاً، نفس الشعور المُخيب التسجيل في اللحظات الاخيرة ويقوم الـVAR بإلغاء الهدف".