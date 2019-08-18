رياضة | ثنائي جديد في صفوف الرجاء بالموسم المقبل

واصل نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي تعاقداتة لتدعيم صفوف الفريق حيث تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 لمدة 3 مواسم ونجح ايضا في ضم لاعبة السابق ولاعب كفر الشيخ أكثم سمير لمدة 3 مواسم.

يذكر ان الرجاء قد نجح في التعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش، زإبراهيم عيسي حارس النصر ، اولاري الغيني ، جودة أيمن لاعب إنبي.

ويواصل الفريق المطروحي إستعدادتة لدوري القسم الثاني وخاض عدد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز للإستعداد بقوة وتحقيق طموح جماهيرة بالعودة للدوري الممتاز.