رياضة | ثنائي جديد في صفوف الرجاء بالموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي جديد في صفوف الرجاء بالموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي تعاقداتة لتدعيم صفوف الفريق حيث تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 لمدة 3 مواسم ونجح ايضا في ضم لاعبة السابق ولاعب كفر الشيخ أكثم سمير لمدة 3 مواسم.
يذكر ان الرجاء قد نجح في التعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش، زإبراهيم عيسي حارس النصر ، اولاري الغيني ، جودة أيمن لاعب إنبي.
ويواصل الفريق المطروحي إستعدادتة لدوري القسم الثاني وخاض عدد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز للإستعداد بقوة وتحقيق طموح جماهيرة بالعودة للدوري الممتاز.