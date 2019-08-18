رياضة | إدارة الأهلي تستفسر عن سر غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة الأهلي تستفسر عن سر غياب نجم الفريق أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استفسر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن سبب مد إجازة مروان محسن مهاجم الفريق الأمر الذي تسبب في استبعاده من مواجهة بيراميدز بكأس مصر.
وتحفظ المسؤولين عن لجنة الكرة على مد إجازة مروان محسن الذي يعد واحدا من أهم عناصر الفريق بالزواج في هذا التوقيت من الأساس.
وأكدت لجنة التخطيط، على أن السماح للاعب بالزواج في هذا التوقيت يعد أمرا غريبا ويضع العديد من علامات الاستفهام حول إدارة جهاز الكرة.
وودع الأهلي مسابقة كأس مصر، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.