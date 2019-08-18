رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية اقتراب رحيل الدومينكاني ماريانو دياز نجم ريال مدريد من الرحيل عن الفريق في الأيام المقبلة بسبب عدم اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق به.

وأفادت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن ماريانو دياز يقترب من الرحيل عن سانتياجو برنابيو في الأيام المقبلة بسبب عدم اقتناع زيدان بالاستعانة بخدماته في الخط الهجومي وهذا ما ظهر في معسكر الاستعداد للفريق.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن دياز سيكون البديل في حال فشل إتمام صفقة أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد والذي يسعى ميلان للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية بأن كوريا كان الخيار الأول لميلان لتدعيم قائمة الفريق في الموسم الجديد ولكن إدارة أتلتكومدريد طلبت 50 مليون يورو مما وضعهم في مأزق بسبب هذا المبلغ الكبير من وجهة نظرهم مما تسبب في تعطل الصفقة.

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وذكرت الصحيفة الإيطالية أن دياز خرج من خطط زيدان للموسم الجديد والذي انطلق بالأمس بمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على الرغم من رغبة دياز في البقاء ضمن صفوف الملكي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كلا من موناكو الفرنسي وروما الإيطالي أعربا عن اهتمامهما بالفوز بخدمات دياز ولكن العروض لم تصل لمطالب إدارة الملكي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن عدم رغبة زيدان في استمرار دياز واضح بسبب غيابه عن الجلسة الأخيرة للاستعداد لمباراة سيلتا فيجو واستبعاده من قائمة المباراة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه إذا انتقل دياز إلى ميلان ستكون الصفقة الثانية التي ترحل من ريال مدريد إلى الروسونيروي في هذا الميركاتول الحالي بعد انتقال ثيو هيرنانديز في يوليو الماضي في صفقة وصلت بلغت 20 مليون يورو.