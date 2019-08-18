رياضة | إبراهيم فايق: الأهلي بحاجة إلى مدير فنى ومهاجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم فايق: الأهلي بحاجة إلى مدير فنى ومهاجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي إبراهيم فايق أن النادى الأهلي بحاجة إلى مدير فنى جديد من أجل تولي المهمة الفنية للفريق الاحمر خلال الفترة المقبلة ، خلفا للاوروجوانى مارتن لاسارتى ، وبحاجة أيضا إلى مهاجم مميز

وكتب "فايق" عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" قائلا:" ديسابر مدير فنى محترم عنده رؤية واضحة، وبيراميدز قدم مباراة كبيرة وخرج بمكسب مهم فى مشواره بالكأس .. أما بالنسبة للأهلي فهو يحتاج إلي مدير فنى ومهاجم وبعدين نتكلم .. مبروك لبيراميدز وهاردلك للأهلي وجماهيرة هم اكثر ناس تدرك حاجة الفريق لمدرب = اسم الأهلي ".