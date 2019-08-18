انت الان تتابع بعد طرد مودريتش ومشاركة "مفاجئة" لبيل.. ريال مدريد ينتصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فرحة ريال مدريد بعد هدف كروس "الصاروخي"

استطاع ريال مدريد الإسباني إسكات المشككين، ولو لفترة مؤقتة، بعد انتصاره المقنع في افتتاح الدوري الإسباني السبت.

وانتصر ريال مدريد على مستضيفه سيلتا فيغو، بنتيجة 3-1، بالرغم من أنه كان منقوصا بعد طرد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش مطلع الشوط الثاني.

ووضع الفرنسي كريم بنزيمة ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 12، بعد مجهود رائع من الويلزي غاريث بيل من مركز الجناح.

وشارك بيل على نحو مفاجئ ضمن التشكيلة الأساسية، بسبب إصابة البلجيكي إيدن هازارد، عقب حالة من عدم اليقين أحاطت بمستقبل اللاعب الويلزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتعادل سيلتا قبل نهاية الشوط الأول لكن الهدف ألغي بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، وفق ما ذكرت "رويترز".

واستفاد أصحاب الأرض من استخدام نفس التقنية في الدقيقة 56، بعد طرد مودريتش عندما داس على كعب قدم اللاعب دينيس سواريز.

ولم يستفد سيلتا من الزيادة العددية، بعد أن ضاعف الألماني توني كروس الغلة لريال مدريد بعدها بخمس دقائق، بتسديدة لا تصد، قبل أن يضيف البديل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 80 عقب تمريرة من بنزيمة.

واستطاع سيلتا أن يسجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما هز إيكر لوسادا (18 عاما) الشباك بعد دقيقتين على حلوله بديلا، ليخوض أول مباراة له مع الفريق.