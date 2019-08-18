الامارات | كوسانوفيتش: فخور بأن أكون جزءاً من مشروع الجزيرة الطَّموح

شكرا لقرائتكم خبر عن كوسانوفيتش: فخور بأن أكون جزءاً من مشروع الجزيرة الطَّموح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم تعاقدها مع المدافع الصربي، ميلوس كوسانوفيتش (29 عاماً)، قادماً من نادي ستاندرلييج البلجيكي، بعقد يمتد لموسمين، لينضم إلى قائمة الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأعرب كوسانوفيتش عن سعادته بانضمامه إلى الجزيرة، وفخره بأن يكون جزءاً من مشروع النادي الطموح، وقال: «أتطلع بحماس كبير لبدء تجربتي الجديدة مع الجزيرة في دوري الخليج العربي، إذ إنني جمعت معلومات عن النادي، وأعلم أن لديه تاريخاً عريقاً، كما أنه يضم مجموعة من أفضل اللاعبين المواطنين، ويتعاقد دوماً مع أبرز المحترفين الأجانب، إلى جانب أنه يمتلك سمعة مميزة في أوروبا، بعد أن لعب له عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية والأوروبية، مثل نجم يوفنتوس السابق ميركو فوسينيتش، وصانع ألعاب ويست هام الانجليزي الحالي، الأرجنتيني مانويل لانزيني».

وأضاف في تصريحات صحافية، نشرها الحساب الرسمي للجزيرة على «تويتر»، أنه يسعى إلى تقديم كل ما لديه، حتى يكسب ثقة النادي والجهاز الفني والجمهور، قائلاً: «أشعر بالفخر لأن الجزيرة اختارني لأكون جزءاً من المشروع الكروي الطموح والرائع للنادي، وأتعهد للإدارة وللمشجعين ولفريقي الجديد بأن أسخّر كل إمكاناتي وخبراتي لأقدم الإسهام المرجو في إنجاح هذا المشروع، وفي مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على البطولات والكؤوس، بداية من الموسم المقبل».

وسبق للمدافع المولود في مدينة كونوبيليا الصربية، في مايو 1990، أن لعب لأندية: كراكوفيا البولندي، ميشيلين وغوزتيبي البلجيكيين، وأخيراً ستاندرلييج الذي خاض بقميصه 22 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، كما مثل منتخب الشباب والمنتخب الأول في صربيا، ويتميز بإجادة جميع أدوار الدفاع، إضافة إلى تميزه في وظيفة لاعب الوسط المدافع.

ويأتي انضمام كوسانوفيتش ضمن سلسلة عقود نجح الجزيرة في توقيعها مع نخبة من اللاعبين المواطنين والأجانب، خلال الفترة الماضية، وتعزيز صفوف الفريق الأول هذا الصيف بستة لاعبين جدد، إذ شهدت التعاقدات الجديدة ردة فعل إيجابية للغاية بين عشاق الفريق ومتابعي البطولات الإماراتية، بالتعاقد مع لاعب الوسط المخضرم سلطان الغافري، والمهاجم المغربي مراد باتنا، ونجمي المنتخب عمر عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن، والمهاجم البرازيلي كينو.

من جهته، وصف عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم المدير التنفيذي للشركة، عايض مبخوت الهاجري، التعاقد مع كوسانوفيتش بقوله «مازال التزامنا قائماً بدعم فريق كرة القدم الأول، امتثالاً لتوجيهات القيادة العليا للنادي بالسعي دائماً لتحقيق النجاح داخل الملعب وخارجه، وبالارتقاء بالنادي ليشكل وجهة رياضية واقتصادية واجتماعية رائدة في الدولة، وفي المنطقة بشكل عام، ويأتي تعاقدنا مع ميلوس كوسانوفيتش امتداداً للمشروع الكروي الطموح الذي يهدف لتعزيز قائمة الفريق الأول للمنافسة على الألقاب والمراكز المتقدمة، بكل البطولات التي يشارك فيها، هذا الموسم والمواسم التي تليه».

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يذكر أن الجزيرة بات يضم في صفوفه أربعة لاعبين أجانب، هم الكاميروني سيباستيان سياني، والبرازيلي كينو دا سيلفا، والمغربي مراد باتنا، والصربي ميلوس كوسانوفيتش، علماً أن وسائل الإعلام الهولندية ذكرت أن نادي فيتسيه الهولندي وافق على انتقال لاعبه الجنوب إفريقي، ثولاني سيريرو، إلى «فخر أبوظبي»، ما يعزز إمكانية الاستغناء عن الكاميروني سياني، أو قيده في قائمة الفريق الذي يشارك في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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لاعبين أجانب الآن في صفوف الجزيرة، هم بجانب

كوسانوفيتش:

البرازيلي كينو، والمغربي باتنا، والكاميروني سيباستيان سياني.

كوسانوفيتش يلتحق بنخبة من النجوم الجدد في الجزيرة، على رأسهم نجم المنتخب عمر عبدالرحمن.