الامارات | رياضيون: «الفار» لنا وعلينا.. وخبرة قضاة الملاعب ستقود إلى موسم مميز

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون: «الفار» لنا وعلينا.. وخبرة قضاة الملاعب ستقود إلى موسم مميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع رياضيون أن يظهر أداء قضاة الملاعب في الموسم الجديد بشكل أفضل من الفترة السابقة، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام تقنية مساعدة الحكم «الفيديو» التي تعرف اختصاراً بـ«الفار»، واستندوا في ذلك إلى الخبرة التي باتت متوافرة عند قضاة الملاعب، الذين أصبحوا مطلعين على كل صغيرة وكبيرة في ما يتعلق باستخدام هذه التقنية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «استخدام التقنية المفترض أنه منصف للجميع، وسيكون لنا وعلينا»، وتمنوا على حكام الكرة اللجوء إليها في الحالات الاعتراضية وعدم التسرع، والدقة في إصدارة القرارات، حتى لا يتأثر فريق على حساب الآخر.

واتفقوا على أن الحكم يبقى إنساناً معرضاً للخطأ، خصوصاً أن القرار يتخذ في جزء من الثانية، وشددوا على أن هذا ما جعل اللجوء إلى (الفار) لتصحيح القرارات، متمنين أن يتسم الأمر بالهدوء، كي يسهم في قرارات تخدم الحالة التي تم اللجوء فيها إلى «الفار».

وقال المدير التنفيذي لشركة الفجيرة لكرة القدم عبدالله بن قانون: نتطلع إلى موسم تحكيمي جيد، تسهم فيه تقنية «الفار» بوصول المباريات إلى بر الأمان دون أي احتجاجات، وأن يستفيد من هذه التقنية قضاة الملاعب، كونها وجدت من أجل اتخاذ قرارات دقيقة جداً.

وتابع بن قانون: من هذا المنطلق نتمنى أن يلجأ قضاة الملاعب إلى تقنية الفيديو في الحالات محل الاعتراض، وليس العكس، بالإصرار على عدم اللجوء إليها، خصوصاً أن هذه التقنية تستخدم اليوم على نطاق عالمي، وتخدم تطور القرارات التحكيمية، وتسهم في تطور اللعبة كذلك. وقال أيضاً: نحن في نادي الفجيرة نثمن الجهود التي يبذلها قضاة الملاعب ولجنة التحكيم في اتحاد كرة القدم، ومساندين لهم، ونتمنى أن نشاهد موسماً تحكيمياً مميزاً.

وأكد من جانبه رئيس شركة كرة القدم في نادي خورفكان، خليل غانم، أنه متفائل بموسم تحكيمي مميز، وقال: نظرتنا إلى الحكم الإماراتي أنه حكم محايد، وعلى دراية عالية، ولا يمكن أن نقول في حقه إلا الكلام الطيب، ونتمنى لكل قضاة الملاعب النجاح في مهمتهم المقبلة، وبما يسهم في تطور الكرة الإماراتية نحو الأفضل، ونحن بدورنا نقدّر ظروف المباريات، كوننا كنا في السابق لاعبين، وسنراعي ذلك خلال المباريات. وتابع: من دون شك سنغضب في حال شعرنا بأن بعض قرارات التحكيم ضدنا، وهذا أمر طبيعي، لكننا سنتقبل ذلك بكل تأكيد بروح رياضية.

وأضاف خليل غانم: من حسن الحظ أن مدير فريق خورفكان فهد الكسار، هو حكم دولي سابق، ولديه خبرة متراكمة في كيفية التعامل مع قضاة الملاعب، ولذلك ستكون هنالك ورش عمل بهذا الخصوص مع اللاعبين، لشرح الأبعاد المتعلقة بدور الحكم أثناء المباريات.

وبخصوص مدى تأثير قرارات «الفار» في نتائج المباريات، قال خليل غانم: ستكون هذه القرارات لنا وعلينا، وبالتالي علينا القبول بها، ونتمنى أن تسهم هذه التقنية الفنية العالمية في أن تخرج المباريات بأسلوب مهني وفني مميزين، وأن يستفيد منها قضاة الملاعب لكي تقود المباريات إلى بر الأمان.

وأكمل: من خلال تجربتي الرياضية التي تمتد لفترة طويلة، لدي قناعة بأن الاعتراض على قرارات الحكم لن تقود لأي نتيجة إيجابية، وهي ليست ذات فائدة تذكر، وبالتالي وجب تجنب الاعتراض عليها.

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وقال مدير الفريق الأول لنادي حتا ناصر الفلاسي: ندرك أن قضاة الملاعب مثلهم مثل اللاعبين، وكل عناصر كرة القدم، حريصون على التميز، وهو ما يعزز الثقة لدينا بنقلة نوعية في الموسم المقبل.

وتابع: تتمتع الكرة الإماراتية بنخبة رفيعة المستوى من حكام المباريات، ما مهد لهم أن يكونوا ضمن النخبة التي تقود المباريات في كأس العالم وسواها، والمطلوب منهم الدقة عند اتخاذ القرارات، ومن ذلك عند اللجوء إلى تقنية (الفار)، ودراسة الحالة بهدوء، قبل اختيار القرار النهائي، والاستئناس بآراء غرفة تقنية «الفيديو»، بما يخدم اتخاذ القرار السليم.

وأضاف: من المؤكد أن الخبرة التي يتمتع بها قضاة الملاعب، ودخولهم في برامج تدريبية خارجية مميزة، ستنعكس على المردود العام لقضاة الملاعب، وستثمر موسما تحكيميا جيدا.

وأكد كذلك لاعب الجزيرة والمنتخب السابق، محمد عبدالله التيمومي، أن تقنية الفيديو أنصفت فرقاً، وظلمت أخرى، متمنياً أن ينصف الجميع في الموسم المقبل، وقال: مطلب الشارع الرياضي بأن تنصف «الفار» جميع الأندية، وثقتنا عالية بأن تقوم لجنة الحكام في اتحاد الكرة بمعالجة سلبيات عدم استخدام هذه التقنية بشكل صحيح، كما نتمنى عدم الاستعجال بمنح اللاعبين البطاقات الصفر والحمر إلا بعد أن يستحقها اللاعب بشكل تام، كي لا يتأثر الفريق برمته بهكذا قرارات، خصوصاً بالنسبة إلى فرق القسم الثاني في ترتيب فرق البطولة، والتي لا تتحمل مبالغ الغرامات.

الرياضيون أجمعوا على أن لجنة الحكام تعي جيداً الأخطاء التي صاحبت استخدام تقنية «الفيديو» في الفترة السابقة، وأنها ستقوم بمعالجتها في الموسم المقبل، بما يخدم مصالح جميع الأندية، ويطور كرة القدم الإماراتية.

«الفيديو» تستعد للموسم الثاني



تستعد تقنية «الفار» لتدشين موسمها الثاني رسمياً، بعد أن استخدمت في كل المباريات والمسابقات الرسمية الموسم الماضي، في حين كانت لها مرحلة تجريبية واستخدمت جزئيا في بعض الجولات بالموسم قبل الماضي.

وصاحب استخدام هذه التقنية في الفترة السابقة انتقادات حادة من إداريي ومدربي الأندية، بسبب ما قالوا إنها أخطاء عديدة ارتكبها قضاة الملاعب خلال استخدامهم «الفار». ونظمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة ورشة عمل فنية استعرضت فيها كل ما له علاقة بالفيديو، بمشاركة 40 حكماً، لتأهيلهم للموسم الكروي الجديد 2019-2020، واستكمالاً لمعسكر قضاة الملاعب الخارجي في نورمبيرغ الألمانية.

ولم ينجح قضاة الملاعب في الموسم الماضي في اتخاذ قرارات مناسبة في حالات عديدة، ويأتي في واجهتها رفض الحكم عبدالله العاجل اللجوء لتقنية الفيديو في مباراة الفجيرة والشارقة، حيث احتج (الذئاب) على عدم استخدامها، فيما قالوا إنه اعتداء على لاعب الفجيرة أحمد الحفيتي، مع تسبب ذلك في حسم النتيجة للملك بهدف مثير للجدل سجله ريان مينديز.