الامارات | 760 لاعباً في انطلاق الدورة الصيفية لأكاديميات الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 760 لاعباً في انطلاق الدورة الصيفية لأكاديميات الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، مساء أمس، على ملاعب عالم دبي للرياضة، منافسات الدورة الصيفية التاسعة لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي، في ملاعب وأندية وشركات كرة القدم بدبي، وتستمر فعالياتها حتى السابع من سبتمبر المقبل.

ويشارك في النسخة التاسعة 760 لاعباً، ضمن 29 فريقاً تخوض 65 مباراة، وتمثل شركات الكرة في ثمانية أندية مختلفة، هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، الإمارات، كلباء، عجمان، ودبا، تتنافس ضمن خمس فئات عمرية هي: فئة 12 سنة التي تستضيف منافساتها ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وفئة 13 سنة ويستضيف نادي حتا منافساتها، وفئة 14 سنة وتتنافس في نادي النصر، وفئة 16 سنة وتتنافس في نادي شباب الأهلي بالممزر، وفئة 17 سنة وتتنافس في نادي الوصل. وقال مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، علي عمر البلوشي، في تصريحات صحافية: «ستلعب كل الفرق 5250 دقيقة خلال الدورة، كما ستنفذ 888 ضربة جزاء ترجيحية في مسابقة تقام على هامش الدورة، وسيدير كل مباريات الدورة 100 حكم معتمد من اتحاد الإمارات لكرة القدم، منهم 40 حكماً رئيساً و 60 حكماً مساعداً، وتأتي هذه الدورة بفائدة كبيرة على الأندية، حيث إنها ستوفر أكثر من مليوني درهم كانت ستنفقها الأندية على المعسكرات الخارجية»، وأضاف: «تعد الدورة من المبادرات المهمة التي ينظمها المجلس بشكل سنوي لتطوير قطاع البراعم والناشئين، فمن خلال زيادة المنافسات الخاصة بهذه الفئات العمرية نعطي الفرصة للاعبين للمشاركة في أكبر عدد من البطولات، بما يزيد الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، ما يكسبهم خبرة أكثر، وتعتبر الدورة بمثابة إعداد مبكر للفرق واللاعبين قبل انطلاق منافسات اتحاد الإمارات لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020، وستكون الفرصة مواتية للأجهزة الفنية لتجربة اللاعبين من أجل التعرف بشكل أكبر إلى مستوياتهم من خلال مباريات الدورة، قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية». وتأتي هذه الدورة بهدف منح الفرصة لشركات كرة القدم بالأندية، لإعداد فرق المراحل السنية بالشكل الملائم، وبما يساعدها على تحقيق طموحاتها إلى الصعود على منصات التتويج في الموسم الرياضي، حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على استفادة الأجهزة الفنية من هذه الدورة لإيجاد مواضع التحسين، وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

الدورة تقام للعام التاسع على التوالي، ويدير منافساتها 100 حَكم معتمد من اتحاد الكرة.