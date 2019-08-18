الامارات | انطلاق أول دوري للسنوكر في الإمارات سبتمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول دوري للسنوكر في الإمارات سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لاتحاد السنوكر والبلياردو خالد الخيلي، عن تحديد الأول من سبتمبر موعداً لانطلاق النسخة الأولى من دوري السنوكر، على أن يتبع في شهر أكتوبر بانطلاق دوري البلياردو. وقال الخيلي لـ«الإمارات اليوم»: «قرار اعتماد الاتحاد برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لإقامة دوري لكل من منافسات السنوكر والبلياردو، يمثل نقلة نوعية في الفئتين معاً، خصوصاً أن الدوريين الجديدين، سيلحق بهما تنظيم كأس رئيس الدولة، في منافسات ستشهد مشاركة للفئات الأربع، والهدف منها اكتشاف مواهب على مستوى الإمارات قادرة على تحقيق الإضافة النوعية للمنتخبات الوطنية».

وأوضح: «الخبرات المتراكمة للاتحاد من خلال تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية والإقليمية، ستسهل من عمله في إنجاح دوري البلياردو والسنوكر. وقال إن دوري السنوكر سينطلق على مستوى الفردي، وتقسم التصفيات فيه بين أبوظبي ودبي، على ان تستضيف أبوظبي تصفيات المنطقة الغربية والعين، فيما تُقام التصفيات الثانية في دبي وتضم لاعبي دبي والإمارات الشمالية، يتحدد من خلالها هوية اللاعبين الـ32 المتأهلين للأدوار النهائية، التي تستضيفها صالة الاتحاد في دبي».

وعن البلياردو قال: «سيقام بنظام الفرق لتمثيل الصالات والمراكز في الدولة، بحيث يضم كل فريق ثلاثة لاعبين، ويشترط أن يكون بينهم لاعب مواطن وآخر عربي وثالث من ضمن فئة المقيم، على أن يتم اختيار الصالات التي تقام فيها المنافسات في اجتماع خاص للجنة المسابقات يعقد الشهر المقبل، على أن يحدد هذا الاجتماع الشروط والمعايير الخاصة بهذه الصالات والمستندة أصلاً إلى المعايير والمواصفات الدولية».

وتابع: «تعود بطولتا دوري السنوكر والبلياردو بفوائد عدة، من أبرزها تجهيز اللاعبين الدوليين بشكل مثالي للمشاركات الخارجية، بالإضافة إلى صقل موهبة اللاعبين الشبان، لا سيما أن الفرصة متاحة الآن بشكل أكبر لمشاركة اللاعبين المواطنين والمقيمين على مستوى الفردي للسنوكر، أو الفرقي للبلياردو، خصوصاً أن أعداد ممارسي اللعبة في ازدياد».

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وأشار الخيلي إلى إطلاق مسابقتي الكأس في البلياردو والسنوكر، وقال: «اعتباراً من يناير المقبل، ستُقام بطولة الكأس بشكل دوري»، مؤكداً أن هذه المشاركة ستضاعف من الفوائد والإيجابيات في ظهور مواهب جديدة، وفي الوقت ذاته تسهم في زيادة خبرات الاحتكاك لعناصرنا الوطنية.

وعن سعي الاتحاد لجذب العنصر النسائي، قال: «وضع اتحاد البلياردو والسنوكر الترتيبات الخاصة بإطلاق نشاطه للعنصر النسائي، إذ تقوم الترتيبات على توفير مناخ مناسب لاستقطاب الفتيات لممارسة هاتين اللعبتين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الاتحاد لتكوين منتخب نسائي يمثل الإمارات في المشاركات الخارجية».

«السنوكر» و«البلياردو» تصلان إلى المدارس

أكد المدير التنفيذي لاتحاد السنوكر والبلياردو، خالد الخيلي، عن دخول لعبتي السنوكر والبلياردو إلى المدارس بدايةً من الموسم الدراسي الجديد. وقال إن: «التجربة الأولى ستقتصر على إمارة دبي، مع مدرستين حكوميتين وأخريين من المدارس الخاصة، على أن يتم توسيع هذه التجربة تدريجياً لتصل إلى مدارس الدولة كافة». وأضاف: «تمثل المدارس المنجم الحقيقي لاكتشاف المواهب، وهو ما سيعود على الاتحاد مستقبلاً في القدرة على رفد منتخبات المراحل السنية كافة».