الامارات | شباب الأهلي يستعد للعين بالفوز على «النمور»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستعد للعين بالفوز على «النمور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم شباب الأهلي استعداداته لمواجهة العين في كأس الخليج العربي، بالفوز على اتحاد كلباء بهدف دون رد، أول من أمس، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعداداً لانطلاق موسم 2019-2020.

دفع مدرب «فرسان دبي»، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بتشكيلة ضمت كلاً من: ماجد ناصر، محمد مرزوق، وليد عباس، عبدالعزيز هيكل، خلفان حسن، عبدالعزيز الكعبي، السويسري ديفيد مارياني، سعود عبدالرزاق، الأرجنتيني دياز، المولدوفي لوفانور هنريكي، أحمد خليل. وشهدت المباراة طرد لاعب «النمور» المجري جوجاك في الشوط الأول، بينما أحرز محمد مرزوق هدف الفوز في الشوط الثاني، الذي شهد إجراء أروابارينا تبديلاً واحداً بنزول أحمد جشك بدلاً من خلفان حسن.

ويلتقي شباب الأهلي مع العين الجمعة المقبل في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي.