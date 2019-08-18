شكرا لقرائتكم خبر عن مختار.. «بُعبع الكبار» المدرب المخضرم الذي يجيد أمام القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث مختار مختار، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الإنتاج الحربى، عن جديد يقدمه فى قيادة الفريق العسكرى مع اقتراب انطلاق الموسم الكروى الجديد 2019- 2020.

المدير الفنى الذى تألق بقميص النادى الأهلى خلال مسيرته لاعباً بصفوف القلعة الحمراء، يطمح فى تحقيق مركز متقدم مع فريق الإنتاج بعد أن جددت إدارة النادى الثقة فى خدماته بعد نهاية الدورى فى الموسم الماضى.

مختار مختار، المدرب المخضرم صاحب الـ66 عاماً، بدأ رحلته التدريبية بالعمل فى الجهاز المعاون لفريق الكرة بالنادى الأهلى مطلع الألفية الحالية، حيث لعب دور المدرب المساعد لكل من الألمانى هيسكى والبرتغالى مانويل جوزيه.

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وبدأت انطلاقة مختار فى منصب الرجل الأول مع فريق غزل المحلة قبل أن يصل لذروة تألقه خلال ولايته الأميز فى تدريب فريق نادى بتروجت على مدار 5 مواسم متتاليية، وبعدها خاض مختار عدة تجارب مع أندية إنبى والمصرى البورسعيدى والوحدة السعودى وظفار العمانى، قبل أن يعود مجدداً للدورى المصرى عبر بوابة فريقه المفضل بتروجت، ثم شغل مختار منصب المدير الفنى للاتحاد السكندرى قبل أن يستقر به المطاف مع الإنتاح الحربى الموسم الماضى.

تميز مختار على مدار مشواره التدريبى بتقديم المستويات الفنية المميزة وقيادة عدة أندية لإمتاع عشاق المستديرة بكرة قدم حقيقية، بالإضافة لقدراته التكتيكية الفائفة التى تظهر دائماً فى المناسبات الكبرى ومواجهة القطبين الأهلى والزمالك، حيث يمتلك مختار سجلاً تدريبياً مشرفاً خلال مواجهاته بقطبى الكرة فى مصر، ليكون بمثابة «بُعبع» الكبار بالمسابقة المحلية فى مصر على مدار المواسم الأخيرة.

كما يتميز مختار مختار بإمكانياته فى تقديم مهاجمين من الطراز الأول، حيث صنع العديد من رؤوس الحربة المميزين فى الكرة المصرية، فتألق معه السيد حمدى بفريق بتروجت، ومن بعده الكونغولى كابونجو كاسونجو فى صفوف الاتحاد، وخالد قمر خلال فترة لعبه بصفوف الإنتاج الحربى.

ويمتلك مختار فى جعبته لقباً وحيداً خلال مسيرته التدريبية التى تمتد لقرابة العشرين عاماً، وذلك بتتويجه مع فريق إنبى بلقب كأس مصر موسم 2011، بعدما استطاع الإطاحة بالأهلى فى ربع النهائى والتفوق على الزمالك فى المباراة النهائية والعودة من بعيد فى النتيجة بعد التأخر فى سيناريو مجنون.

إجمالاً خاض مختار 293 مباراة فى رحلته التدريبية واستطاع خلالها تحقيق الانتصار فى 95 مباراة منها بنسبة نجاح بلغت 32.5%، بينما حسم التعادل نتيجة 83 مباراة بنسبة 28% من مجمل مشواره التدريبى، فى حين نال الخسارة 115 مرة بنسبة 39.5%.