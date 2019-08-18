شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تشتعل بين طلعت يوسف ومصيلحي قبل انطلاق الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأجواء داخل نادى الاتحاد السكندرى بين مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى وطلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بسبب شكوى الأخير المتكررة من عدم إتمام الصفقات التى طلبها فى بداية الموسم وتأثير ذلك فى اكتمال القائمة.

فى المقابل، انتقد عدد من أعضاء المجلس أداء الفريق وخطة اللعب التى يعتمدها المدير الفنى خلال المباريات الودية بعد مواجهة المصرى بالسلوم التى فاز فيها زعيم الثغر بنتيجة 2-1 والمباراة الودية الثانية أمام دمنهور.

ويواجه طلعت يوسف بعض الصعوبات لعدم اكتمال قائمة الفريق، فبعض المراكز ما زال يتم التفاوض بشأنها مثل قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع وكذلك اضطرار الجهاز الفنى الى بدء موسمه بمواجهات قوية، سواء على المستوى العربى بمواجهة العربى الكويتى أو على المستوى المحلى بمواجهة الفائز من الزمالك والمقاصة بنصف نهائى كأس مصر. كان الفريق قد انتظم فى تدريباتة مجددا تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفنى عقب انتهاء الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين بمناسبه عيد الأضحى.

وشهدت التدريبات الأخيرة تنوعا فى الجمل التكتيكية ثم تقسيمة شارك فيها الحارسان عماد السيد وصبحى سليمان وخضع الثنائى بناهينى وويلسون لبرنامج تدريبى مكثف بعد وصولهما مؤخرا وحرص طلعت يوسف على التوقف كثيرا لتصحيح تمركز المدافعين والمهاجمين عند تواجد الضربات الثابتة والعرضية والتى اختتم التدريبات بها أيضا ويختتم زعيم الثغر مبارياته الودية يوم الاثنين المقبل بمواجهة بتروجت.

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فيما تعرض مدافع الفريق إسلام جمال للإصابة بكدمة فى القدم بعدما قد خرج مصابا فى لقاء الفريق أمام فريق المصرى بالسلوم.

على الجانب الآخر، أكد اللواء عبدالجليل إمام مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن سبب عدم تواجد المهاجم الأوغندى إيمانويل أوكوى فى تدريبات الفريق يرجع لتواجده فى بلده لإنهاء المخالصة مع ناديه السابق.

كان نادى الاتحاد قد تعاقد مع إيمانويل أوكوى مهاجم المنتخب الأوغندى لمدة ثلاثة مواسم عقب تألقه فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت بمصر مؤخرا.

وكان إمام قد نجح مؤخرا فى إنهاء إجراءات وصول اللاعب الليبى أحمد شلبى لاعب أهلى بنى غازى بعد الانتهاء من بعض المشكلات التى واجهت وصول اللاعب وفضل الجهاز إتمام إجراءات الكشف الطبى أولا على اللاعب قبل الدفع به فى التدريبات.

من جهته، عبر عماد السيد حارس مرمى الفريق عن جاهزيته للمنافسة الشرسة مع حارسى الاتحاد محمود الزنفلى وعمرو خليل.

وقال إن الملعب أبرز رد على المشككين فى قدراته وعلى الرغم من عدم حصوله على الفرصة مع الزمالك فى الموسم المنقضى بالشكل الكافى فهو قادر على استعادة مستواه سريعا، مشيرا إلى أن الخطأ الذى ارتكبه فى مباراة الأهلى الأخيرة مع الزمالك لا يجب أن يتوقف عنده كثيرا وهو أمر وارد من أى حارس، وقال عماد السيد إنه من طالب بالرحيل عن الزمالك بعد شعوره بتقلص فرصته فى حراسة عرين النادى فى ظل التعاقد مع محمد عواد لأنه يرغب فى التواجد من أجل المشاركة، ولا يفضل أن يكون موظفا فى أى نادٍ حتى لو كان الزمالك صاحب الفضل الأول عليه مشيرا إلى أنه وزملاءه عازمون على تقديم موسم طيب، والمعسكر الأخير لنادى الاتحاد والالتزام التام الذى أصبح سمة، والمباريات الودية التى أقيمت حتى الآن- تؤكد أن الاتحاد قادم بقوة وأن الفريق ينتظر بفارغ الصبر المواجهة العربية مع العربى الكويتى يوم 26 أغسطس الجارى بالكويت للتعبير عن قدراتهم الحقيقية وإسعاد جماهير الثغر.