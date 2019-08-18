شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدي قفشة بعد انضمامه للأهلي: البطولات لن تخرج من القلعة الحمراء (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أحدث صفقات القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفى، سعادته بارتداء الفانلة الحمراء، لافتاً إلى أن هذا الأمر واحد من أهم أحلامه الكروية، وكشف أنه تحمل الكثير من الأعباء من أجل تحقيق هذا الحلم، كما أنه ضحى بالملايين التي عُرضت عليه من الأندية الأخرى.

وشدد «قفشة» على أنه يعلم جيداً أن الفوز هو اللغة الوحيدة التي دوماً يبحث عنها فريق الأهلى، وأوضح أنه رفض الاحتراف الخارجى من أجل تحقيق حلم والديه بالانضمام للنادى الأهلى، وعن مفاوضاته مع المارد الأحمر كشف «قفشة» أنها بدأت منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية حينما كان لاعباً في صفوف إنبى، وقبل انتقاله إلى نادى بيراميدز، لافتاً إلى أنه بالرغم من أنها شهدت تعثرا كبيرا في فترة المفاوضات فقد كان على يقين بنجاحها في نهاية الأمر.

وأكد «قفشة» أن الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، ضغط عليه من أجل الانتقال للزمالك، لأنه كان يريد ضم إبراهيم حسن من النادى الأبيض في سبيل انتقاله للزمالك ولكنه رفض وتمسك برغبته في اللعب للأهلى،.. وإلى نص الحوار:

محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى

في البداية.. كيف ترى انتقالك للنادى الأهلى؟

- بكل تأكيد سعيد للغاية بتحقيق أحد أكبر أحلامى الكروية، وهو ارتداء فانلة النادى الأهلى، وكثيراً ما كان أبى وأمى يحلمان بهذه اللحظة التي سأنتقل فيها للقلعة الحمراء، وأى لاعب ينضم لصفوف الأهلى لا يفكر سوى في حصد البطولات فقط، ومن ثم فإن طموحاتى مع الأحمر هي التتويج بالألقاب لإسعاد مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى وجماهيره في كل مكان، خاصة أننى أدرك جيدًا قيمة وحجم وشعبية الأهلى الكبيرة التي تمنحنى دوافع كبيرة للعمل على المساهمة مع زملائى في تحقيق البطولات.

كيف جاءت المفاوضات مع مسؤولى النادى الأهلى؟

- مفاوضات الأهلى الرسمية معى تلقيتها خلال تواجدى في صفوف إنبى، وأعلم أن مسؤولى القلعة الحمراء كانوا يريدون ضمى حينما كنت لاعبا في صفوف إنبى ولكن المقابل المادى الذي اشترطه النادى البترولى في ذلك الوقت وقف حائلاً دون إتمام التفاوض بنجاح، ولكن عندما انتقلت إلى بيراميدز في الموسم الماضى كنت واثقاً أننى سأكون لاعباً في الأهلى يوماً ما.

ما هي أصعب لحظات فترة التفاوض مع النادى الأهلى؟

- اللحظات الصعبة التي عشتها في الأيام الأخيرة قبل انتقالى للأهلى كانت في منتهى التوتر والقلق، خاصة في ظل وجود أندية كبيرة أخرى كانت تريد التعاقد، بالإضافة لرغبه نادى بيراميدز في إتمام انتقالى للزمالك من أجل تسهيل انضمام إبراهيم حسن إلى بيراميدز، وبالفعل عقد معى ديسابر المدير الفنى للفريق جلسة أكد خلالها أننى لن أكون متواجداً مع الفريق الفترة المقبلة وأننى سأكون خارج حساباته خلال فترة توليه مهمة القيادة الفنية، وطلب منى الانتقال للزمالك من أجل إبراهيم حسن، ولكن كان ردى عليه أننى لن أرحل عن الفريق إلا للنادى الأهلى، وهو الأمر الذي تسبب في خروجى من معسكر الفريق الأخير قبل رحيلى عن النادى.

كيف ترى المنافسة في النادى الأهلى في مركز الوسط المهاجم الذي تشغله؟

- صعبة وشرسة، ولكن هذه الصعوبة ستصب في مصلحة الفريق الذي يسعى دوماً للانتصارات والتتويج بالبطولات، كما أننى أعد جماهير الأهلى بأننى سأبذل قصارى جهدى لإسعادهم واستمرار حالة الانتصارات التي تعيشها الجماهير والنادى بعد التتويج ببطولة الدورى الممتاز وأؤكد لك أن البطولات لن تخرج من القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

هل تخشى أن يتأثر مستواك بالضغوط التي ستقع عليك بعد انتقالك للأهلى؟

- لا أخشى أي شىء، ولا أفكر في أي هدف سوى أن أثبت نفسى للجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى حتى أنجح في الحصول على فرصة، خاصة أن الفريق يضم أكثر من لاعب متميز في مركزى، ولهذا فإن المشاركة بشكل أساسى ليست مضمونة ولكن صاحب التركيز الأفضل سيكون ضمن التشكيل الأساسى، وأنا لست من اللاعبين الذين يتأثرون بالضغوط الجماهيرية داخل الملعب، وبمجرد نزولى أرض الملعب أفصل نفسى تماما عن أي مؤثرات خارجية، ويكون تركيزى بالكامل داخل الملعب، لذلك أعشق اللعب تحت الضغط، وفى نفس الوقت أتمنى مساندة الجماهير داخل الملعب، خاصة أن هذا الأمر يمنحنى دوافع قوية لتقديم أفضل ما لدىّ من أجل إسعاد الجماهير.

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ما أفضل فترة كروية لك.. إنبى أم بيراميدز؟

- بكل تأكيد لن أنسى فضل نادى إنبى ومسؤوليه علىّ في وصولى إلى هذا المستوى والانضمام للمنتخب الوطنى حقق أهدافى مع إنبى، وحينما انتقلت إلى بيراميدز نجحت في الحفاظ على مستواى وسجلت العديد من الأهداف المهمة مع الفريق ولكن وجهة النظر الفنية للمدربين كانت سببا في عدم تواجدى بشكل مستمر في التشكيل الأساسى.

كيف ترى المنافسة على البطولات مع الأهلى خلال الفترة المقبلة؟

- تحد كبير وجديد، وأنتظر مشاركتى مع الفريق خاصة أن الموسم المقبل سيكون في منتهى القوة، خاصة في بطولة الدورى وذلك بعدما نجحت معظم الأندية في تدعيم صفوفها بمستوى جيد، والجميع أصبحت عنده الرغبة والدافع في الظهور بمستوى طيب حتى الأندية متوسطة المستوى هي الأخرى تريد ألا تشارك من أجل التمثيل المشرف فقط، هذا بخلاف بطولة دورى أبطال إفريقيا، ونعرف جميعا أن الجماهير تنتظر التتويج بها بفارغ الصبر، ولذلك تعاهدنا على التتويج باللقب الإفريقى واستعادة عرشنا داخل القارة السمراء.

هل استطلعت رأى لاعبى الأهلى المقربين لك قبل انتقالك للفريق؟

- قرار انتقالى للأهلى كنت مصمما عليه منذ البداية، ولكن هناك أصدقائى في الأهلى وتزاملت معهم في إنبى وهم صلاح محسن وحمدى فتحى، الثنائى أكد لى أن الأجواء مواتية من أجل التألق، ومن ثم سيكون الفريق بوابتى للانضمام للمنتخب الوطنى من جديد.

بمناسبة المنتخب الوطنى.. لماذا كان يتم تجاهلك الفترة السابقة؟

- كانت خطوة رائعة خاصة أننى انضممت تحت قيادة هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق، وكنت لاعباً في صفوف إنبى وأنت تعرف أن الغالبية العظمى من لاعبى المنتخب دائماً من الأهلى والزمالك ولذلك كنت متمسكا بإثبات ذاتى، ولكن الوقت الذي اختارنى فيه الجهاز الفنى كنا مقبلين على خوض بطولة كأس العالم، وكان يريد في المونديال الاعتماد على التشكيل الأساسى الذي اعتمد عليه من قبل، ولكننى اكتسبت خبرة دولية بعدما واجهنا البرتغال واليونان وكولومبيا في المعسكر الأخير للمنتخب قبل مونديال روسيا.

هل ترى أن انضمامك جاء في الوقت المناسب للتواجد مع نجوم بالأهلى لم تشارك معهم في أندية سابقة؟

- بلاشك اللعب إلى جوار نجوم الأهلى، مثل شريف إكرامى أو حسام عاشور الذي يعد واحدا من أهم اللاعبين في العالم على صعيد البطولات من وجهة نظرى، شرف كبير.. وسعيد أيضا بأننى متواجد في النادى الذي صنع نجومية مثلى الأعلى محمد أبوتريكة، فهو معشوقى الأول والأخير في كرة القدم وأتمنى أن أحقق إنجازاته مع القلعة الحمراء.

من المدرب الذي تدين له بالفضل؟

- لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أنسى أحدا.. لكن كل من دربنى من الناشئين حتى تدرجت إلى الفريق الأول إلى أن تعاقدت مع النادى الأهلى وحققت حلمى الأكبر هم أصحاب فضل كبير ولابد من توجيه الشكر لهم جميعا والتأكيد على أهميتهم في مسيرتى الكروية.

مَن المدافع الذي تخشى مواجهته؟

- قلت لك إن اللاعب المميز صاحب الشخصية القوية لا يخشى المنافسة مع زميل له داخل الفريق أو المنافسة مع أي لاعب أو مدافع في أي فريق منافس، ولا تنس أننى انضممت للأهلى ومن ثم لابد أن تكون شخصيتى مختلفة لا أفكر في هذه الأمور، وإنما الهدف هو الاجتهاد والعمل والتركيز في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى دون إثارة أي أزمات.