شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تبرز سقوط البارسا أمام أتلتيك بلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على خسارة برشلونة حامل لقب الليجا في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، بهدف دون رد أمام أتلتيك بيلباو، بمقصية أدوريز.

وقالت صحيفة «ماركا» في صفحتها الرئيسية: «وبدأ وقت الليجا العظيمة، أدوريز بمقصية في الدقائق الأخيرة، يمنح أتلتيك بيلباو الانتصار على برشلونة في المباراة الافتتاحية بالليجا».

الصحف الإسبانية شنت حرباً على لاعبى برشلونة بعد الهزيمة

فيما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «المقصية»، وأضافت، «انفجرت قنبلة أدوريز قبل دقيقتين من نهاية المباراة ضد برشلونة، دون أي رقابة في المنطقة، رافينيا شارك بعد إصابة سواريز، وظهور أول متحفظ للصفقات الجديدة جريزمان وفرينكى دى يونج». أما صحيفة «سبورت» فقالت: «بدون بارود»، وأضافت: «برشلونة فشل في أولى محطاته بالليجا في ملعب سان ماميس، بغياب ميسى وإصابة سواريز، خسر أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف». من جانبه، أبدى إرنستو فالفيردى، مدرب برشلونة، خيبة أمله إثر الهزيمة، أمام أتلتيك بيلباو، وتحدث عن لاعبه أنطوان جريزمان، في أول مباراة رسمية بقميص البلوجرانا، وقال: «إذا كنت تلعب بالقرب من المنطقة، فهو يتحرك جيدًا، لكن ذلك لن يفيد بدون السيطرة على المباراة، نتوقع الكثير من العديد من اللاعبين، في المباريات المقبلة».