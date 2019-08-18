شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يتمسك بقيد «محمود» في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، في تقريره الذي رفعه إلى إدارة الكرة بضرورة قيد محمد محمود في قائمة الفريق للموسم الجديد، وعدم التفكير في خروجه للإعارة بعد تماثله للشفاء من إصابة الرباط الصليبى التي تعرض لها في بداية الموسم المنقضى، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المنقضية.

وانضم محمد محمود للأهلى في بداية الموسم المنقضى، قادماً من فريق وادى دجلة، إلا أنه تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبى، استوجبت إجراءه جراحة في ألمانيا، غاب على إثرها عن المشاركة مع الفريق سواء في المباريات أو في التدريبات الجماعية.

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وشدد لاسارتى على أن محمود من العناصر المتميزة في الفريق، ولولا ظروف الإصابة التي تعرض لها لكان له شأن آخر مع الفريق، وكذلك مع المنتخب الوطنى.

ويُنتظر أن يحسم الأهلى قراره بشأن الأماكن الأربعة الشاغرة في القائمة، بعد الانتهاء من مواجهة العودة أمام فريق «اطلع بره» الجنوب سودانى، والمقررة يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ64 لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

من ناحية أخرى، قرر المدير الفنى منح الثنائى محمود متولى والمالى ديانج الفرصة كاملة، وإشراكهما أمام فريق «اطلع بره» الجنوب سودانى، من أجل إكسابهما حساسية المباريات، بعدما تم استبعادهما من مواجهتى بيراميدز في الكأس وقبلها مواجهة الذهاب أمام «اطلع بره» الجنوب سودانى، وفقاً للرؤية الفنية للمدير الفنى، الذي فضل عدم الدفع بهما في هاتين المباراتين، وعدم المجازفة بهما خصوصاً أنهما لم يحققا الانسجام المطلوب مع بقية اللاعبين، وأن عملية تأهيلهما للمشاركة مع الفريق ستبدأ من مواجهة «اطلع بره»، خصوصاً بعدما حسم الفريق بنسبة كبيرة الصعود إلى دور الـ32 للبطولة الإفريقية، وباتت فرصة ظهورهما بشكل متميز كبيرة جداً.

وقام عمار حمدى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، وواصل سعد سمير ومحمد محمود التدريبات الخفيفة بالكرة، وأداء بعض تدريبات التقوية داخل الجيمانيزيوم.