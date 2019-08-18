شكرا لقرائتكم الأهلى يطلب تقرير من عبد الحفيظ بسبب أجازة مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب مسئولو النادي الأهلي تقريرا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن سبب مد أجازة مروان محسن مهاجم الفريق الأمر الذي تسبب في استبعاده من مواجهة بيراميدز الهامة فى كأس مصر والتى انتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف نظيف.
وكشف مسئولو الأهلي إن السماح لمروان محسن الذي يعد واحد من أهم عناصر الفريق بالزواج في هذا التوقيت من الأساس يعد أمرا غريبا ويضع العديد من علامات الاستفهام حول إدارة جهاز الكرة خاصة وأن وليد ازارو لا يمر بأفضل فتراته الكروية بالإضافة الي أن الأوروجويانى لاسارتى مدرب الفريق ليس مقتنع بشكل تام بإمكانيات صلاح محسن.
وكان مروان محسن قد تزوح في نفس يوم مباراة اطلع برا ليمنحه جهاز الكرة 72 ساعه إجازة زواج قبل ان يتم مد الإجازة.
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