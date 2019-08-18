شكرا لقرائتكم الأهلى ينتظر الترجمة الحرفية لتصريحات لاسارتى لحسم مصيره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بل أكد لاسارتي أن الاداء لا يهمه وأن علي منتقديه أن يسألوا اللاعبين عن سوء المستوى في واقعة لا تحدث كثيراً من المدربين وتحديداً من مدير فني الفني الفريق بحجم الاهلي ،حيث أن المدراء الفنين يرفعون المسئولية عن لاعبيهم حتى لا تهبط معنوياتهم.
تشير كل الدلائل إلى أن مجلس أدارة الاهلي الذى يتواصل بكامل هيئته مع الخطيب عبر " الكول كونفرنس" إلى أن الليلة قد تكون الأخيرة لـ"لاسارتي" في الاهلي.
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