شكرا لقرائتكم عمر جابر : ديسابر قام بتجهيز لاعبى بيراميدز بصورة جيدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمر جابر لاعب فريق بيراميدز أن الفرنسى ديسابر المدير الفنى قام بتجهيز الفريق بصورة جيدة لمباراة اليوم أمام الاهلى، فى دور الـ16 بكأس مصر بعد وقوفه على كافة النقاط داخل الفريق وهذا يعد سر الفوز على الأهلى بهدف نظيف من خلال التحكم فى أطراف الملعب من جهة التونسى على معلول و محمد هانى.

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وأوضح عمر جابر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "on sport" أنه يرغب فى حصد بطولة كأس مصر كما إنه استعداد جيد للفريق لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل و تعويضا للاعبين لخسارة بطولة الدورى الموسم الماضى الذى يراه إنه حدث بأقدام لاعبى بيراميدز.

كان فريق بيراميدز قد أطاح بالأهلي من طولة كأس مصر بعدما تغلّب عليه بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ببرج العرب في دور الـ16 للكأس، سجل هدف المباراة إريك تراوري في الدقيقة 55.