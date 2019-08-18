شكرا لقرائتكم حازم إمام: ديسابر قاد بيراميدز أمام الأهلى بطريقة الكبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق أن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز أدار مباراة فريقه أمام الأهلى فى دور الـ16 بكأس مصر بطريقة رائعة ولديه أفكار فى التعامل مع المباريات الكبيرة وهذا الأمر ظهر أيضا خلال قيادة لمنتخب أوغندا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية. وأضاف حازم أمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الاوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى أخطأ فى الموافقة على رحيل أحمد ياسر ريان إلى الجونة رغم إحرازه 7 أهداف فى 6 شهور وعدم منح صلاح محسن فرصة بالمشاراكة بالمباريات. وأطاح فريق بيراميدز بالأهلي من بطولة كأس مصر بعدما تغلّب عليه بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ببرج العرب في دور الـ16 للكأس، سجل هدف المباراة إريك تراوري في الدقيقة 55.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام: ديسابر قاد بيراميدز أمام الأهلى بطريقة الكبار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.