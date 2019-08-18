شكرا لقرائتكم المصائب لا تأتي فردا..غياب ثلاثي الأهلى عن أول مواجهة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب ثلاثي الأهلي رمضان صبحي وعمرو السولية وأيمن اشرف عن أول مواجهة محلية لفريقهم بعد حصول الثنائي رمضان صبحي وعمرو السوليه علي الانذار الثالث فيما تعرض أيمن اشرف للطرد في مواجهة بيراميدز.
وكان بيراميدز قد أطاح بالأهلي من بطولة كأس مصر بعدما تغلّب عليه بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ببرج العرب في دور الـ16 للكأس .. سجل هدف المباراة إريك تراوري في الدقيقة 55.
وبذلك يلتقي بيراميدز مع حرس الحدود في دور الثمانية لكأس مصر بينما يودع الاهلي البطولة للمرة الثانية على التوالي عن طريق بيراميدز الذى أطاح بالاهلي من النسخة الماضية بمسمّاه القديم "الاسيوطي" كما واصل بيراميدز تفوقه الواضح على الاهلي بعدما فاز عليه ذهاباً وإياباً في بطولة الدوري هذا الموسم.
يذكر أن بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد محدد إقامتها حتى الآن يوم 19 سبتمبر فيما تم تحديد يوم 18 من نفس الشهر لمواجهة السوبر بين الأهلى والزمالك وبذلك سيغيب الثلاثى عن السوبر.
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