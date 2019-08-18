شكرا لقرائتكم متعب : هزيمة الأهلى سببها خروج الاعبين عن التركيز بعد هدف بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن سبب هزيمة الأحمر أمام بيراميدز هو خروج للاعبين عن التركيز عقب إحراز بيراميدز هدف التقدم وهذا الأمر وصفه بالغريب داخل القلعة الحمراء. Advertisements فيما طالب عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " بمعاقبة أى لاعب يقوم بإهدار الوقت فى المبارايات وهذا سمة تظهر دائما فى اللاعبين المصريين . وأطاح فريق بيراميدز بالأهلي من بطولة كأس مصر بعدما تغلّب عليه بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء ،السبت، ببرج العرب في دور الـ16 للكأس .. سجل هدف المباراة إريك تراوري في الدقيقة 55.

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