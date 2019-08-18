شكرا لقرائتكم تعرف على إحصائيات هدافى منتخب مصر أمام البرتغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستطاع منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد تحقيق الفوز على البرتغال بنتيجة 41 / 36 فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا ، ليتأهل الفراعنة للنهائى وسيواجه منتخبنا الوطنى نظيره الألمانى فى النهائى غدا. و يرصد الخليج 365 إحصائيات هدافى منتخب مصر أمام البرتغال كالتالى : مازن رضا سجل 6 أهداف . حسن وليد سجل 9 أهداف . سيف هانى سجل هدفين . Advertisements إبراهيم السيد سجل 3 أهداف . أحمد هشام سجل 11 هدف . مؤمن حسام سجل هدفين . مهاب سعيد سجل 3 أهداف. ياسر محمد سجل 4 أهداف . عمر لطفى سجل هدفا

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