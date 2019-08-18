شكرا لقرائتكم هل يكتب مؤتمر برج العرب سطر النهاية بين الأهلى ولاسارتى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لاسارتى أشار فى المؤتمر الصحفى بإنه طلب بعض الاحتياجات أفضل من المتواجدين بالفريق ولم تحدث تلك التدعيمات وهو التصريح الذى من المنتظر توضيحه من جانب إدارة القلعة الحمراء فى الساعات المقبلة.
كما انفعل لاسارتى من توجيه بعض الانتقادات له خلال المؤتمر بشأن شكل الفريق والأخطاء الخاصة بالمرحلة الماضية وتساؤل من هو بطل الدورى فى إشار له إنه حقق إنجاز بالتتويج بلقب الدورى بفارق جيد من النقاط عن الزمالك صاحب المركز الثانى.
انفعالات لاسارتى وتصريحاته فى المؤتمر الصحفى قد تكتب سطر النهاية فى علاقته مع الأهلى خلال الساعات القادمة وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى بعد الجدل الذى أثاره المدرب الأوروجويانى.
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