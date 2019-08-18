شكرا لقرائتكم عصام شلتوت يكشف: الأهلى يبحث عن بديل "لاسارتى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
حتى كتابة هذه السطور فإن المؤشرات تسير فى طريق مدرب له باع يعرف الكره المصرية و الأفريقية.. وهو ما يرفع من أسهم رامون دياز ولكنه ليس وحده.
كما علم "اسوبر كورة" أن الاهلى كان قد جمع بعض السير الذاتيه لمدراء فنيين كإجراء وارد فيما لو حدث هبوط فى المستوى أو لم يستطع لاسارتى تطوير الأداء كما وعد محمود الخطيب رئيس الأهلى و الاداره عقب استكمال قائمة المراكز باللاعبين الذى طلبهم.
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