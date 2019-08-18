شكرا لقرائتكم عصام شلتوت يكشف: الأهلى يبحث عن بديل "لاسارتى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

علم "الخليج 365" من مصادر مقربة من مجلس الأهلى رفضت الافصاح عن نفسها ، أن البحث جارى عن بديل جاهز ومن العيار الثقيل لـ لاسارتى المدير الفنى الحالى للفريق حال الوصول الى قرار نهائى والذى بات قريبا برحيل لاسارتى، مع الاخذ فى الاعتبار أستمرار الفريق فى مساره الطبيعى خاصه وأن مباراة فريق أطلع بره الجنوب سودانى تقترب وأن هناك وقت يسمح بالتغيير حيث يبدأ الدورى الممتاز منتصف سبتمبر المقبل.

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حتى كتابة هذه السطور فإن المؤشرات تسير فى طريق مدرب له باع يعرف الكره المصرية و الأفريقية.. وهو ما يرفع من أسهم رامون دياز ولكنه ليس وحده.

كما علم "اسوبر كورة" أن الاهلى كان قد جمع بعض السير الذاتيه لمدراء فنيين كإجراء وارد فيما لو حدث هبوط فى المستوى أو لم يستطع لاسارتى تطوير الأداء كما وعد محمود الخطيب رئيس الأهلى و الاداره عقب استكمال قائمة المراكز باللاعبين الذى طلبهم.