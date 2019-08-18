شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة للاعبي السلة فوق 30 سنة للانتقال الحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة خلال اجتماعه الأخير الذي عقد في مقر الاتحاد بدبي تحديد فترة تسجيل جديدة للاعبين فوق 30 سنة الذين تم السماح لهم بالانتقال الحر من أنديتهم السابقة إلى الأندية الأخرى من 18 وحتى 28 أغسطس/آب الجاري؛ وذلك في إطار منح الاتحاد فرصة جديدة للاعبين الراغبين في الانتقال الحر من دون شروط وقيود.
وقرر الاتحاد أيضاً الإبقاء على الشروط السابقة المطلوبة الخاصة بقيد اللاعبين المقيمين في فرق السلة بأندية الدولة؛ حيث اعتمد مجلس الإدارة 3 سنوات إقامة سابقة عند تسجيل اللاعبين فوق 18 سنة، وإقامة سنة واحدة للاعبين من دون ذلك.
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