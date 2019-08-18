شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفوز على سلتا فيجو بالثلاثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بتحقيق فوز مستحق على حساب سلتا فيجو 3 -1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الأولى من منافسات الدوري. تقدم الريال بهدف سجله كريم بنزيمة( 12) ثم أضاف توني كروس الثاني( 63) قبل أن يختتم لوكاس فاسكيز أهداف الريال( 80)فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسلتا فيجو إيكر لوسادا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. واضطر الريال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما حصل لوكا مودريتش على البطاقة الحمراء.

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