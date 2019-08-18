توتنهام يعرقل مانشستر سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض توتنهام التعادل على مانشستر سيتي خلال لقاء الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء السبت، وكان رحيم سترلينج قد افتتح التسجيل للسيتي في الدقيقة 20، وتعادل توتنهام عن طريق ايريك لاميلا في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 35 تقدم السيتي مرة أخرى عن طريق سيرخيو أجويرو، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي 2-1، وفي الشوط الثاني سجل لوكاس مورا هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 56، قبل أن يلغي حكم اللقاء هدفاً لجابرييل جيسوس لاعب السيتي في الدقيقة 92 بعد اللجوء للفيديو، لينتهي بعدها اللقاء بالتعادل 2-2.

فيما تقاسم فريقا أرسنال وليفربول صدارة المسابقة ذاتها بعد أن حقق كلاهما الفوز الثاني على التوالي في المسابقة حيث واصل أرسنال انطلاقته الناجحة في الموسم الجديد وفاز على ضيفه بيرنلي 2 -1 أمس، في المرحلة الثانية من المسابقة التي شهدت أيضاً فوز ليفربول على مضيفه ساوثهامبتون 2 -1.

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ورفع أرسنال، الذي فاز في المرحلة الأولى على نيوكاسل 1 - 0، رصيده إلى ست نقاط متساوياً في رصيد النقاط مع ليفربول الذي يتفوق فقط بفارق الأهداف، بعد فوزه في الجولة الأولى على نوريتش سيتي 4 -1.

وتجمد رصيد بيرنلي عند ثلاث نقاط حصدها بالفوز في المرحلة الأولى على ساوثهامبتون 3 - 0، وظل ساوثهامبتون بلا رصيد من النقاط، بعد تعرضه للخسارة الثانية.

وفي مباريات أخرى فاز نوريتش سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1، وفاز بورنموث على مضيفه أستون فيلا 2 -1، كما فاز إيفرتون على ضيفه واتفورد 1 0، وتعادل برايتون مع ويستهام يونايتد 1 -1.