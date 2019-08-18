شباب الأهلي يضم الأرجنتيني كارتابيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي شباب الأهلي، أمس، عن اكتمال التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا (26 عاماً) قادماً من نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ولم يفصح نادي الفرسان الثلاثة عن تفاصيل التعاقد مع الجناح الأرجنتيني الذي أكدت بعض المصادر أنه سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن يحصل شباب الأهلي على أفضلية شراء عقد اللاعب عقب انتهاء الإعارة، مقابل 1.5 مليون يورو، بينما لم يتم الكشف عن القيمة المادية التي سيدفعها النادي نظير استعارة كارتابيا.

ويحمل الأرجنتيني فيدريكو الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، وتنقل بين صفوف المراحل السنية لنادي فالنسيا، حتى انضم إلى الفريق الأول (الخفافيش) في 2013، قبل أن تتم إعارته إلى نادي قرطبة في 2014، ثم ديبورتيفو لاكورونا في 2015، قبل أن ينتقل إليه بصفة نهائية في 2017.