الفوز الأول لأرجنتينوس جونيورز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أرجنتينوس جونيورز انتصاره الأول في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بتغلبه على بانفيلد 3 - 2 ضمن المرحلة الثالثة من المسابقة.

ورفع أرجنتينوس جونيورز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بانفيلد عند 3 نقاط في المركز 13.

وسجل الأهداف الثلاثة لجونيورز، داميان باتاليني ولوتشيانو لولو لاعب بانفيلد، بالخطأ في مرمى فريقه، وجابرييل هاوتشي.

وتعادل سي.إي تاليريس كوردوبا مع سنترال كوردوبا 1 - 1.