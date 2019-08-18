شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الأول لأرجنتينوس جونيورز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أرجنتينوس جونيورز انتصاره الأول في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بتغلبه على بانفيلد 3 - 2 ضمن المرحلة الثالثة من المسابقة.
ورفع أرجنتينوس جونيورز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بانفيلد عند 3 نقاط في المركز 13.
وسجل الأهداف الثلاثة لجونيورز، داميان باتاليني ولوتشيانو لولو لاعب بانفيلد، بالخطأ في مرمى فريقه، وجابرييل هاوتشي.
وتعادل سي.إي تاليريس كوردوبا مع سنترال كوردوبا 1 - 1.
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