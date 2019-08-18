الجزيرة يتعاقد مع المدافع الصربي كوسانوفيتش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن إتمام إجراءات تعاقدها مع المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش «29 عاماً» قادماً من ستاندرلييج البلجيكي بعقد يمتد لموسمين، لينضم إلى تدريبات الفريق الجارية حالياً في أبوظبي؛ عقب ختام المعسكر الخارجي الذي أقامه في هولندا، استعداداً للموسم الجديد.

سبق لكوسانوفيتش المولود في مدينة كونوبيليا الصربية، ارتداء شعار العديد من الأندية؛ وهي: كراكوفيا البولندي إضافة إلى ميشيلين وغوزتيبي البلجيكيين، وخاض في آخر محطاته مع ستاندرلييج 22 مباراة، وسجل هدفاً واحداً.

كما سبق له تمثيل منتخب الشباب والمنتخب الأول في بلاده، ويمتاز بإجادته دور وسط الدفاع، إلى جانب أنه يشغل كل مراكز الدفاع؛ ليشكل الإضافة المرجوة لفريقه الجديد خلال الفترة المقبلة.

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ويأتي التعاقد مع المدافع الصربي بعد إتمام 5 صفقات مميزة ولافتة على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأبرزها النجاح في كسب خدمات النجم عمر عبد الرحمن «عموري» وعامر عبد الرحمن، إضافة إلى سلطان الغافري ومراد باتنا القادمين من الوحدة، والبرازيلي كينو من بيراميدز المصري.

وبدوره قال عايض مبخوت عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة، «إن النادي ملتزم بدعم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين، تماشياً مع توجيهات الإدارة العليا في إطار خطته الطموحة لتحقيق النجاح داخل الملعب وخارجه، والارتقاء بالنادي ليكون وجهة اجتماعية ورياضية واقتصادية رائدة في الدولة».

وأضاف: «تعاقدنا مع كوسانوفيتش يأتي بالتزامن مع خطتنا بدعم صفوف الفريق في مختلف المراكز للمنافسة على الألقاب وتحقيق المراكز المتقدمة في مختلف البطولات».

ومن جانبه، أبدى كوسانوفيتش سعادته بالانضمام إلى ناد عريق بحجم الجزيرة، وقال: أشعر بحماس كبير لبدء تجربتي الجديد مع الجزيرة الذي يتمتع بسمعة طيبة في أوروبا، بوصفه كان قبلة للعديد من اللاعبين والأسماء المعروفة، وأبرزهما ميركو فوسينيتش نجم يوفنتوس السابق، ومانويل لانزيني صانع ألعاب ويستهام الإنجليزي الحالي. وختم بقوله: أشعر بالفخر والحماس الشديدين لأني أصبحت جزءاً من مشروع الجزيرة؛ الهادف للمنافسة على الألقاب، وأطمح للمساهمة مع زملائي؛ لتحقيق الأهداف المرجوة في الموسم الجديد.