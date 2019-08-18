شكرا لقرائتكم خبر عن كأس سوبر الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتميز شعار كأس سوبرالخليج العربي بالألوان الأسود، الفضي والذهبي وهي تعبير عن فخامة المسابقة التي تجمع بطلي دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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