التركي لينام ينفرد بصدارة كأس العالم للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الرامية الأسترالية بيني سميث بطلة لبطولة السيدات لرماية الأطباق من الحفرة (التراب)، التي اختتمت أمس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية الأطباق المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020، والمقامة حالياً بمدينة لاهتي الفنلندية.

وجاء فوز الرامية الأسترالية (24 عاماً)، وسط زخات الأمطار بعد منافسة شرسة من الفنلندية ماكيللا، والأسترالية المتأهلة من قبل سكانالا، والروسية الصاعدة دايرا، والصينية وانج والإيطالية روسي، في نهائي مثير ، بعد أن أنهت الجولات الخمس التأهيلية برصيد 111 طبقاً في المركز الثالث.

وفي النهائي تفوقت على نفسها وحققت 45 طبقاً لتنال ذهبية البطولة وبطاقة التأهل الأولمبية. وجاءت في المركز الثاني الفنلندية ماكيللا برصيد 40 طبقاً، ونالت الميدالية الفضية وتأهلت معها إلى طوكيو 2020، واحتلت المركز الثالث الرامية الأسترالية سكانالا برصيد 33 طبقاً، لتنال الميدالية البرونزية.

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وعلى صعيد بطولة الرجال تشهد البطولة اليوم جولتين (الرابعة والخامسة)، ثم النهائيات، التي سيشارك فيها ستة رماة هم الأفضل رمياً بعد الجولات الخمس، وكان اليوم الثاني للبطولة شهد منافسة قوية على الرغم من استمرار تعثر معظم الرماة . وانفرد بالصدارة عقب نهاية الجولة الثالثة الرامي التركي لينام برصيد 73 طبقاً، بعد أن حقق العلامة الكاملة ، فيما يلاحقه بفارق نقطة المالطي ويليام برصيد 72 طبقاً، ثم رامي بورتريكو جوا ازفيدو، والألماني أندريس ب 71 طبقاً. وتساوى في الخامس تسعة رماة، بينهم التشيكي ليبتاك، والأمريكي سكوت، والبولندي توماز، والأسترالي توماس، والكرواتي ماركو والإيطالي جوفياني، والإسباني أندريس، والباكستاني نديم ، والكوري اهن ديميرنج.

أما الرماة العرب فقد جاء أفضلهم ثلاثة هم المصري عبد العزيز محيلبة، والمغربي عبد المنعم بدين، والمصري أحمد قمر ، واحتلوا المراكز 14 و15 و20 تباعاً، يليهم اللبناني مروان عبد اللطيف في المركز 53، والكويتي خالد المضيف ، ثم الكويتي ناصر المقلد في المركز 61 .

أما رماتنا فقد حقق سيف الشامسي 62 طبقاً، وخالد الكعبي 56 طبقاً، وحمد بن مجرن 55 طبقاً، وهي نتائج بعيدة تماماً عن المنافسة.

واكتمل عقد منتخب رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» بوصول الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وكان وصل من قبل محمد حسن وسيف فطيس، ومن المقرر أن يشارك الفريق في المنافسات التي ستنطلق يومي الأربعاء والخميس المقبلين.