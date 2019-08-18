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أديبايور يقترب من تراكتور

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير عن اقتراب مهاجم أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي السابق التوجولي ايمانويل أديبايور من الانضمام لنادي تراكتور الإيراني؛ بعدما أصبح لاعباً حراً، عقب رحيله عن فريق باشا شير التركي في يونيو/‏حزيران الماضي.

ونشر أديبايور الذي لعب أيضاً بقميص شريط فيديو على حسابه في «إنستجرام» يظهر فيه بقميص الفريق الذي يحمل شارة الكابتن فيه جناح فولهام السابق، ونوتنجهام فوريست حالياً أشكان دياجاه. ولعب أديبايور 11 موسماً في ، وبدأ مسيرته في ميتز وموناكو الفرنسيين.

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