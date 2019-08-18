شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: الهوية الجديدة ستكون عنواناً للجودة والتطوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

شهد برج خليفة، أطول برج في العالم، مساء أمس الأول عرضاً مميزاً لشعار رابطة المحترفين الإماراتية ومسابقاتها، وكذلك شعارات الأندية المحترفة الـ14. جاء ذلك عقب حفل إطلاق الرابطة لهويتها الجديدة في حفل بهيج أقيم في فندق أرماني بإمارة دبي.

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن الهوية الجديدة للرابطة تحت شعار (هنا يبدأ التحدي) تأكيداً على الطموحات الكبيرة والتطورات الإيجابية المنتظرة بعد أن أصبح لها شخصيتها الاعتبارية وبات بمقدورها اعتماد مسابقاتها المختلفة والتوقيع على العقود والاتفاقات مما يجعل اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين كلاهما يكمل الآخر من أجل تطوير رياضة كرة القدم الإماراتية.

وستشرف الرابطة على لجنة تسويقية تضم 14 نادياً بدعم من شركة خارجية، ما يجعل الأندية تظهر بشكل مغاير في هذا الصدد، وسيكون دعم الجمهور لأنديتها بالحضور الى الملاعب مهماً للتغير نحو الإيجابية التي ستدعم مستقبل كرة القدم في الدولة والتي ستصب في مصلحة الأندية وجماهيرها المختلفة، فسيكون هناك تركيز كبير على استقطاب كافة شرائح المجتمع لتحسين يوم المباراة للمشجعين من منظور تجاري وتشغيلي.

حضر الحفل المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، طلال آل الشيخ مدير بطولة الأندية العربية، شين مانجيل مدير إدارة المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، رؤساء شركات كرة القدم بالأندية المحترفة، ممثلو المجالس الرياضية، لاعبو ومدربو الأندية المحترفة، اللاعبون القدامى، الإعلاميون وضيوف الرابطة من مختلف الجهات.

وافتتح الحفل بعرض فيديو يتضمن أبرز اللقطات من الموسم الماضي، قبل الكلمة التي ألقاها عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين على الحضور، مؤكداً: الابتكار، الريادة، التميز والإبداع ليست مجرد شعارات نرددها، بل هي أسس وخارطة طريق رسمتها قيادتنا الرشيدة في جميع المجالات لتكون دولة الإمارات دائماً في المركز الأول، بفضل حرص القيادة الرشيدة على النهوض بالقطاع الرياضي في الدولة، جاء العمل على الانتقال من لجنة دوري المحترفين إلى رابطة المحترفين الإماراتية، ليس فقط لمجرد تغيير الاسم، لكن لأهداف أسمى، فالغاية الحقيقية هي تأسيس كيان مؤسسي متكامل له شخصية معنوية واعتبارية مستقلة للعمل جنباً إلى جنب مع اتحاد الإمارات لكرة القدم مما يحقق تطوير كرة القدم الإماراتية، مواصَلةً لجهود المؤسسين والمجالس السابقة، وبتضافر الجهود مع الأندية، الإعلام، الشركاء والجماهير الوفية.

وأضاف: الهوية الجديدة لرابطة المحترفين الإماراتية والمسابقات التي تنظمها، اسم جديد، شعار جديد وتحد أكبر في الموسم الثاني عشر لدوري المحترفين، هذه المسابقات التي أصبحت الآن تحمل شعارات جديدة تتماشى مع التطور الفني والتكنولوجي العصري الذي تشهده دولة الإمارات، الرائدة دائماً في التميز والإبداع. ليس هذا فحسب، بل نحمل معنا برامج ومشاريع جديدة من أجل مواصلة تطوير كرة القدم في الدولة.

وتلا كلمة رئيس رابطة المحترفين فيديو الإعلان عن شعارات الرابطة والمسابقات التي تنظمها، تضمن مسيرة الدولة في التطور في مختلف المجالات، والشغف الذي تحمله كرة القدم للجماهير، ثم العلامة التجارية الجديدة.

وكان لعريف الحفل الإعلامي أسامة الأميري دردشة مع اللاعبين والمدربين، تفاعل معها الحضور، وتواصلت الفعاليات بعرض فيديو عن المبادرات التي ستنفذها رابطة المحترفين الإماراتية والخاصة بتجربة يوم المباراة.

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واختتم الحفل بالعرض الكبير الذي شهده حضور الحفل وزوار منطقة داون تاون دبي حيث تم عرض شعارات الرابطة ومسابقاتها والأندية المحترفة على طول المبنى الأطول في العالم، برج خليفة.

وأعلـــن خلــال الحفــل عـن شعــار رابطــــة المحترفين الإماراتية والمسابقات التي تنظمهـا، (دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً وكأس سوبر الخليج العربي)، وهذه المسابقات التي أصبحت الآن تحمل شعارات جديدة تتماشى مع التطور الفني والتكنولوجي العصري الذي تشهده دولة الإمارات الرائدة دائماً في التميز والابداع الهوية الجديدة للرابطة ومسابقاتها لم تقتصر على الشعارات فقد أطلقت الرابطة هوية بصرية متكاملة يتم استخدامها على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق (فانتاسي دورينا) إضافة الى منشورات الرابطة وتذاكر المباريات.

ابن غليطة: مرحلة جديدة من تطوير الكرة الإماراتية

أعرب المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن شكره للقيادة الرشيدة لدعمها للرياضة والرياضيين وعلى هذه الخطوة الجديدة لمرحلة جديدة من تطوير كرة القدم الإماراتية، مؤكداً أن اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين كلاهما يكمل الآخر من أجل تطوير كرة القدم الإماراتية في المرحلة المقبلة وقال: أعتقد أن رابطة المحترفين الإماراتية منذ الانطلاقة تعتبر شيئاً يبشر بالخير ونتمنى التكاتف من الجميع حتى نصل جميعنا الى غاية الأهداف المنشودة من إطلاق الهوية الجديدة للرابطة.

طلال آل الشيخ: خطة متينة لبناء كرة القدم

قال السعودي طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية، إن المتتبع لدوري الخليج العربي خلال الموسمين السابقين يلاحظ أن هناك تطوراً ملحوظاً ويدرك أن هناك خططاً مستقبلية يتم وضعها، لافتاً إلى أن الحاجة للتخطيط الطويل يجب ألا يكون فقط من أجل إسكات بعض الجماهير أو فقط لعام أو عامين.

وأضاف: في العالم العربي للأسف لايوجد هناك خطط طويلة الأمد، ما شهدته من الخدمة التي قدمتها رابطة المحترفين في الموسم الماضي، هنا خطة لبناء كرة قدم متينة في الإمارات، فكرة القدم أصبحت صناعة من كافة النواحي مادياً وفنياً والتكوين الذهني والعضلي للاعب والاستثمار، أصبحت قاعدتها الأساسية، إذا لم نضع خططاً تصل إلى 15 سنة، لم يمكنّا أن نصل إلى الأهداف المرجوة.

الحوسني: الموسم المقبل سيشهد أبرز التطورات

أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، ان منافسات الموسم الجديد 2019-2020 ستشهد الكشف عن أبرز التطورات النوعية المنتظرة للرابطة الجديدة، مبيناً أنه سيكون هناك عمل إيجابي يصب في مصلحة الجماهير والأندية خلال المرحلة القادمة.

وقال الحوسني: ستكون إدارة شؤون المسابقات عن طريق الجمعية العمومية للأندية، وسنعمل على استقطاب مزيد من المشجعين وسنشجع الأجانب من أجل حضور المباريات، لافتاً إلى أن هدفهم في المرحلة المقبلة هو تحسين تجربة يوم المباراة، وتطوير الخدمات المقدمة للمشجعين في الملاعب.